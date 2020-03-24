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تسلا تدعم كاليفورنيا بالأجهزة الطبية لمساعدة مرضى كورونا

الصحة

تسلا تدعم كاليفورنيا بالأجهزة الطبية لمساعدة مرضى كورونا
Reuters TS/CDC
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أعلن حاكم ولاية كاليفورنيا الأمريكية، غافن نيوسوم، أن ولايته تسلمت ألف جهاز تنفس صناعي من شركة تسلا، مخصصة لمساعدة مرضى كورونا.

وفي مقابلة صحفية قال نيوسوم: "لقد ذكرت سابقا أن إيلون موسك قد يصنع ألف جهاز تنفس صناعي مخصص لمساعدة المرضى.. هذه الأجهزة صنعت بالفعل ووصلت إلى لوس أنجلوس، وموسك ينسق حاليا مع الهيئة المسؤولة عن المستشفيات لتوزيعها".

وتأتي هذه الخطوة من شركة تسلا ومؤسسها إيلون موسك لمساعدة الولايات المتحدة على تأمين المستلزمات والمعدات الطبية لمواجهة الأزمة الناجمة عن تفشي عدوى فيروس كورونا في البلاد.

وتشير أحدث الإحصائيات لوجود أكثر من 380 ألف إصابة بعدوى كورونا في مختلف بلدان العالم، نحو 46 ألفا منها في الولايات المتحدة.

المصدر: نوفوستي

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