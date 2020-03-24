تسلا تدعم كاليفورنيا بالأجهزة الطبية لمساعدة مرضى كورونا

أعلن حاكم ولاية كاليفورنيا الأمريكية، غافن نيوسوم، أن ولايته تسلمت ألف جهاز تنفس صناعي من شركة تسلا، مخصصة لمساعدة مرضى كورونا.

وفي مقابلة صحفية قال نيوسوم: "لقد ذكرت سابقا أن إيلون موسك قد يصنع ألف جهاز تنفس صناعي مخصص لمساعدة المرضى.. هذه الأجهزة صنعت بالفعل ووصلت إلى لوس أنجلوس، وموسك ينسق حاليا مع الهيئة المسؤولة عن المستشفيات لتوزيعها".

وتأتي هذه الخطوة من شركة تسلا ومؤسسها إيلون موسك لمساعدة الولايات المتحدة على تأمين المستلزمات والمعدات الطبية لمواجهة الأزمة الناجمة عن تفشي عدوى فيروس كورونا في البلاد.

Addressing #COVID19 is a group effort. We are grateful for the discussion with @ElonMusk and @Tesla as we work across industries to solve problems and get patients and hospitals the tools they need to continue saving lives. We're all in this together. https://t.co/MdZ3u8k2nR — Medtronic (@Medtronic) March 21, 2020

وتشير أحدث الإحصائيات لوجود أكثر من 380 ألف إصابة بعدوى كورونا في مختلف بلدان العالم، نحو 46 ألفا منها في الولايات المتحدة.

المصدر: نوفوستي