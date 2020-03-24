خبير روسي يشرح "آلية" خداع الفيروس التاجي لجسم الإنسان!

كشف تيمور بيساراب، دكتور الأمراض المعدية، وعضو المقر التنفيذي لرصد ومراقبة انتشار فيروس كورونا بروسيا، آلية العدوى لفيروس كورونا "كوفيد – 19".

ولفت بيساراب في هذا السياق إلى أن الفيروس التاجي "يمتلك طريقة خاصة لاختراق الخلايا، فهو لا يخترق غشاء الخلية في أماكن عشوائية مثل العديد من الفيروسات الأخرى".

وبيّن الخبير بشؤون الأمراض المعدية أن" فيروس كورونا يلجأ في مهاجمته الخلايا إلى استبدال جزئيات هامة خاصة بنشاطها الحيوي، بالبروتين الخاص به".

وأفادت في وقت سابق، آنا بوروفا، رئيسة الهيئة الفدرالية الروسية لحماية المستهلك بأن المرضى الذين يعانون من فيروس "كوفيد – 19"، يطورون مناعة ضد المرض.

وأوضحت في هذا السياق أن الأبحاث تشير إلى تطور الغلوبولين المناعي "M و G" الذي يحمله الدم، والذي يحمي الجسم من الإصابة مرة أخرى.

وأعلنت منظمة الصحة العالمية في 11 مارس عدوى فيروس كورونا "كوفيد – 19" التي انتشرت من الصين، بأنها "جائحة عالمية".

وأصيب بالمرض في العالم، وفق إحصاءات منظمة الصحة العالمية، حوالي 330 ألف شخص، فيما توفي 14500 ألف شخص.

ووصل العدد الإجمالي للصابين في روسيا بعدوى الفيروس التاجي إلى 438 شخصا، 262 منهم في العاصمة موسكو، وسُجل شفاء 17 منهم، في حين لا يزال حوالي 52 ألفا تحت المراقبة.

المصدر: نوفوستي