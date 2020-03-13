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الصحة الروسية تقدم إرشادات.. كيف تحمي نفسك من كورونا في أماكن العمل؟

الصحة

الصحة الروسية تقدم إرشادات.. كيف تحمي نفسك من كورونا في أماكن العمل؟
Globallookpress Jochen Tack/imageBROKER.com
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قدمت هيئات الصحة الروسية مجموعة إرشادات عامة من أجل تفادي الإصابة بفيروس كورونا المستجد.

1- في الطريق للعمل:

أ- ضرورة غسل اليدين قبل مغادرة المنزل وإجراء تعقيم للهاتف الخلوي وتجنب لمس أزرار المصعد وبقية الأدوات الشخصية كالمفتاح

ب- التقليل قدر الإمكان من الاعتماد على وسائط المواصلات العامة وتجنب مناطق الازدحام

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2- في مكان العمل

أ- على رب العمل (في أحسن الأحوال) تأمين ماسحات حرارية بمقدورها قياس درجة حرارة الموظفين عند وصولهم إلى العمل.

ب- الإشراف على تنظيف الأسطح من منضدات ولوحات كتابية بمواد مطهرة من الجراثيم

ج- يجب على رب العمل تأمين عملية تنظيف دورية لأرض المكاتب والحصول على تهوية دائمة.

د- تجنب تناول الطعام على طاولة العمل، بل في غرفة الطعام الخاصة بالشركة واستعمال الأواني الورقية والملاعق والبلاستيكية

3- يجب التفكير بطرق ممكنة لممارسة الوظائف المناطة بالعامل من المنزل وإرسالها للعمل في حال اضطرت الظروف الصحية البلاد لاتخاذ مثل هذه الخطوات

4- إرسال أي موظف تظهر عليه أعراض الإنفلونزا العادية للبيت ومتابعة حالته الصحية ليتم فيما بعد طلب سيارة الإسعاف الطبية في حال ساءت الحالة.

5- ضرورة امتثال الموظفين لأي قيود محلية مفروضة على السفر أو التنقل أو التجمعات الكبيرة.

المصدر: RT

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