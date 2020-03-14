روسيا تدعو مواطنيها إلى التعقيم الصحي المنتظم لهواتفهم

قدمت إدارة "روس بوتريب نادزور" (الرقابة على الاستهلاك) الروسية توصيات للمواطنين من شأنها أن تساعدهم في الحماية من فيروس كورونا.

ويوصي خبراء الإدارة قبل كل شيء بغسل اليدين بعد زيارة الأماكن العامة وكذلك استخدام المناديل المطهرة والمواد الهلامية (الجِل) التي يشكل الكحول أساسا لها.

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ونصحت الإدارة بالتركيز الخاص على الهواتف الذكية التي يجب أن تعقم بمواد مطهرة كل مساء وبعد زيارة الأماكن العامة مثل المتاجر ومترو الأنفاق والحافلات العامة.

ونقلت وكالة الأنباء الفدرالية عن إدارة الرقابة على الاستهلاك نصيحتها باستخدام المطهرات الصحية لمسح أجزاء هيكل الهاتف التي تلمس الوجه.

وشددت الإدارة على ضرورة نزع غطاء الهاتف وتطهيره إذا كان ذلك ممكنا أو التخلص من غطاء الهاتف تماما للحيلولة دون تراكم الأوساخ والجراثيم داخله.

المصدر: كومسومولسكايا برافدا