الصين.. الاصابات المسجلة بكورونا خارج ووهان ليست محلية

أعلنت لجنة الدولة للصحة في الصين أن جميع الإصابات المسجلة بفيروس كورونا الجديد باستثناء ووهان لليوم الثالث على التوالي، هي إصابات منقولة من الخارج.

وجاء في بيان اللجنة، "سجلت يوم 9 مارس الجاري إصابتان بفيروس كورونا الجديد "كوفيد- 19" منقولة من الخارج، إحداهما في محافظة قانسو والثانية في بكين. وبلغ عدد الإصابات المسجلة رسميا 69 إصابة".

ويضيف البيان، وفي 7 مارس الجاري بلغ عدد الإصابات في كافة أنحاء الصين 44 إصابة، منها 41 في ووهان بمحافظة هوبي، وثلاث منقولة من الخارج، إصابتان في بكين والثالثة في محافظة قانسو. أما يوم 8 مارس فقد سجلت 40 إصابة جديدة منها 36 في مدينة ووهان بمحافظة هوبي، والباقية منقولة في محافظة قانسو. وسجلت في جميع أنحاء الصين يوم 9 مارس 19 إصابة منها 17 في ووهان وإصابتان منقولتان من خارجها.

وتجدر الإشارة إلى أن عدد المصابين بفيروس "كوفيد-19" قد تجاوز 110 آلاف في 104 دول، منهم 81 ألفا في الصين، تعافى 60 ألفا بينهم وتوفي 3136.

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ولا يزال الوضع معقدا في البلدان الأوروبية وخاصة في إيطاليا، حيث يقترب عدد المصابين من 10 آلاف توفي منهم 463. أما في روسيا فقد اتخذت السلطات المعنية تدابير حازمة لمنع انتشار الفيروس وبلغ عدد الإصابات المسجلة رسميا 20 إصابة فقط.

وقد أعلن الخبير الصيني تشونغ نان شان، رئيس لجنة الخبراء الاستشارية الخاصة للجنة الحكومية المعنية بالقضايا الصحية في الصين ، أن فيروس كورونا سيستمر في الانتشار في جميع أنحاء العالم حتى شهر يونيو على الأقل.

وقال "نتوقع انتشار الوباء في جميع أنحاء العالم على الأقل إلى شهر يونيو القادم. ولا نستبعد أن يتحول تركيز مكافحة الفيروس من التصدير (من الصين) إلى منع استيراده للصين".

المصدر: نوفوستي