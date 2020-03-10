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الهواتف الذكية وأجهزة الكمبيوتر تحول الدماغ إلى "حاوية قمامة"

الصحة

الهواتف الذكية وأجهزة الكمبيوتر تحول الدماغ إلى
Globallookpress Jochen Tack/http://imagebroker.com/#/search/
صورة تعبيرية
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وفقا لعلماء الطب يمكن أن يؤدي الإفراط في استخدام الهواتف الذكية وأجهزة الكمبيوتر إلى إرهاق الدماغ، ومن ثم إلى الخرف والاكتئاب.

ويفيد Nikkei Style بأنه وفقا لمدير مستشفى "أكومورا" أيومي أكومورا، أخصائي جراحة الجملة العصبية، ازدادت في الفترة الأخيرة حالات "اضطراب الذاكرة" لدى الناس.  وهي لا تقتصر على كبار السن، بل أيضا الأشخاص الذين أعمارهم 30-60 سنة، وهؤلاء هم أكثر من يستخدم الهواتف الذكية وأجهزة الكمبيوتر ما يزيد الثقل على دماغهم، ويقول "عندما يزداد حجم المعلومات الواصلة إلى الدماغ، فإنه لن يتمكن من معالجتها ويتحول إلى "حاوية قمامة".

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ولتجنب حدوث هذه الحالة، يجب منح الدماغ فترة زمنية ليأخذ قسطا من الراحة وذلك بتقليص ساعات استخدام هذه الأجهزة والنوم جيدا حتى ولو لمدة 15 دقيقة بعد وجبة الغداء. وينصح الخبير الجميع بعدم استخدام هذه الأجهزة في فترة تناول الطعام.

ويذكر، أن استخدام هذه الأجهزة الحديثة يسبب ضعف العضلات وجفاف العيون وقصر النظر، ولكنها لا تؤثر في تطور أمراض السرطان.

المصدر: نوفوستي

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