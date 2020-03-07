التشكيلة الأساسية للأهلي المصري في مواجهة صن داونز الحاسمة

كشف مدرب الأهلي، رينيه فايلر، تشكيلة فريقه لمواجهة صن داونز الجنوب إفريقي، التي تنطلق في الساعة الرابعة عصرا بتوقيت مكة المكرمة اليوم السبت، وذلك في إياب ربع نهائي دوري الأبطال.

وجاءت تشكيلة الأهلي كالتالي:

في حراسة المرمى: محمد الشناوي.

في خط الدفاع: رامي ربيعة – ياسر إبراهيم – علي معلول – أحمد فتحي.

في خط الوسط: عمرو السولية – أليو ديانغ – محمود متولي – جيرالدو – جونيور أجايي.

في خط الهجوم: أليو بادجي.

وكان الأهلي قد فاز ذهابا على ملعبه بهدفين دون رد.

المصدر: موقع الأهلي المصري