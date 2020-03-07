 
مباشر
عاجل
السعودية تعلن تسجيل إصابتين جديدتين بفيروس "كورونا" لمواطنتين قادمتين من إيران والعراق

مأكولاتك المفضلة مسجلة في شيفرتك الوراثية

الصحة

مأكولاتك المفضلة مسجلة في شيفرتك الوراثية
Gettyimages.ru BSIP / Contributor
صورة تعبيرية
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/neae

قام باحثون من جامعة أوساكا في اليابان، بدراسة الارتباط بين العوامل الوراثية والتفضيلات الغذائية عند البشر، باستخدام عينة من اليابانيين.

إقرأ المزيد
مكسرات يعزز تناولها يوميا صحة النساء مع التقدم في العمر
مكسرات يعزز تناولها يوميا صحة النساء مع التقدم في العمر

وأجري البحث على 160 ألف شخص في اليابان، بهدف دراسة البيانات الوراثية وعلاقتها بالتفضيلات الغذائية، من أجل معرفة العلاقة بين الجينات التي نحملها والأطعمة المفضلة لدينا.

وكشف البحث، الذي نشرته مجلة "Nature Human Behavior"، عن وجود روابط وراثية لـ13 عادة غذائية، مثل استهلاك الكحول والمشروبات وغيرها من الأطعمة، وكذلك الأمراض البشرية المعقدة مثل السكري والسرطان.

ووجد الباحثون، تسعة مواقع وراثية مرتبطة باستهلاك القهوة والشاي والكحول واللبن والجبن والناتو (حبوب الصويا المخمرة) والتوفو والأسماك والخضراوات واللحوم.

كما لاحظ العلماء، أن الاشخاص الذين تناولوا كمية أكبر من الأسماك والناتو والتوفو والخضراوات، لديهم مورثات جعلتهم أكثر حساسية في منطقة التذوق الواقعة وسط اللسان، واكتشفوا أيضا وجود ارتباطات وراثية إيجابية بين تناول الزبادي والجبن.

وقال الأستاذ بجامعة أوساكا، يوكينوري أوكادا: "نعلم أن ما نأكله يحدد ما نحن عليه، لكننا وجدنا أن ما نحن عليه يحدد ما نأكله".

المصدر:CNN

العناوين

الأكثر قراءة

 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2020 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا