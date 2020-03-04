كورونا.. الحكومة الروسية تحظر تصدير الكمامات الطبية

فرضت الحكومة الروسية حظرا مؤقتا على تصدير بعض المواد الطبية، بما فيها الكمامات الطبية، من البلاد، على خلفية تفشي فيروس كورونا المستجد في العالم.

وأشار مرسوم نشر اليوم الأربعاء على موقع مجلس الوزراء الروسي إلى أن هذا الحظر سيكون ساريا حتى 1 يونيو القادم، ويشمل أيضا بعض أنواع البدلات الواقية والضمادات وأجهزة الاستنشاق والنظارات الواقية والمطهرات والمواد الطبية المضادة للفيروسات.

ولفت المرسوم إلى أن هذا الحظر لا يطال المساعدات الإنسانية والبضائع غير القابلة لإعادة الاستعمال التي يحملها المواطنون إلى الخارج للاستخدام الشخصي.

وشدد وزير الصناعة والتجارة الروسي، دينيس مانتوروف، على أهمية منع "النقص المصطنع" في البضائع التي قد يحاول المضاربون تصديرها إلى خارج البلاد، فيما أكدت الوزارة استمرارها في اتخاذ إجراءات تخدم حماية مصالح مواطني روسيا في وجه تفشي فيروس كورونا بمختلف أنحاء العالم.

وسجلت في روسيا حتى الآن ثلاث حالات إصابة بالفيروس الخطير دون وقوع وفيات بسببه.

المصدر: نوفوستي