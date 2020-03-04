كوريا الجنوبية.. عدوى"جماعية" بكورونا وخاصة بين أتباع كنيستين محليتين

تأكدت السلطات الصحية في كوريا الجنوبية من أن حوالي 66% من مصابي كورونا المستجد في البلاد التقطوا الفيروس بالعدوى نتيجة "إصابة جماعية" وفي مقدمتهم أتباع كنيسة محلية.

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ذكرت ذلك مديرة مركز تدابير الحجر الصحي جونغ أون-كيونغ في تنوير دوري اليوم الأربعاء، وأضافت " تأكدنا من أن 65.6% من مصابي فيروس كورونا الجديد في أنحاء البلاد هم نتيجة لظاهرة "الإصابة الجماعية"، أما البقية فكانوا نتيجة إصابات متفرقة وبعض منهم يخضع حاليا لعملية التحقق من سبب الإصابة".

وحسب المناطق، شهدت مدينة دايغو الكبرى 2,583 حالة من الإصابة، معظمهم من أتباع كنيسة شنتشونجي في دايغو ومن تعامل معهم، ويمثلون 64.5% من إجمالي المصابين في دايغو.

وفي إقليم تشونغ تشيونغ الجنوبي، تم تأكيد 80 حالة من الإصابة في 7 مرافق رياضية، منهم 4 مدربين و50 متدربا و26 من أفراد أسرهم.

وفي بوسان، تجري الدراسة المرجعية لأتباع كنيسة أوتشيون المسيحية، حيث ظهرت 33 حالة من الإصابة.

المصدر: "يونهاب"