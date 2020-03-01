صحيفة إسبانية تثير الشكوك حول إمكانية مشاركة ميسي في الكلاسيكو الليلة

أثارت صحيفة "ماركا" الإسبانية، الشكوك حول إمكانية مشاركة الأرجنتيني ليونيل ميسي في مباراة فريقه برشلونة أمام مضيفه ريال مدريد اليوم في قمة مباريات الجولة الـ26 من الدوري الإسباني.

ونشرت "ماركا" فيديو لميسي أثناء وصوله للعاصمة مدريد، وعلقت عليه: "يبدو أنه يعرج"، وهو ما أثار الشكوك حول إمكانية مشاركة "البرغوث" في لقاء الكلاسيكو.

Even in Madrid, he is hailed as a deity. pic.twitter.com/6HvFSn5f5w — FC Barcelona (@FCBarcelona) March 1, 2020

🧐 La llegada de Messi a Madrid, cojear parece que cojea https://t.co/0kALn53Q2a#ElClásico — MARCA (@marca) March 1, 2020

ولم يصدر برشلونة أي بيان بشأن مشاركة ميسي ومن عدمها في مباراة الليلة.

وسيتضح موقف ميسي من المشاركة بعد ساعة من الآن، حيث سيعلن نادي برشلونة عن تشكيلته الرسمية لموقعة الكلاسيكو.

المصدر: وكالات