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صحيفة إسبانية تثير الشكوك حول إمكانية مشاركة ميسي في الكلاسيكو الليلة

الرياضة

صحيفة إسبانية تثير الشكوك حول إمكانية مشاركة ميسي في الكلاسيكو الليلة
AFP Filippo MONTEFORTE
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أثارت صحيفة "ماركا" الإسبانية، الشكوك حول إمكانية مشاركة الأرجنتيني ليونيل ميسي في مباراة فريقه برشلونة أمام مضيفه ريال مدريد اليوم في قمة مباريات الجولة الـ26 من الدوري الإسباني.

ونشرت "ماركا" فيديو لميسي أثناء وصوله للعاصمة مدريد، وعلقت عليه: "يبدو أنه يعرج"، وهو ما أثار الشكوك حول إمكانية مشاركة "البرغوث" في لقاء الكلاسيكو.

ولم يصدر برشلونة أي بيان بشأن مشاركة ميسي ومن عدمها في مباراة الليلة.

وسيتضح موقف ميسي من المشاركة بعد ساعة من الآن، حيث سيعلن نادي برشلونة عن تشكيلته الرسمية لموقعة الكلاسيكو.

المصدر: وكالات

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