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شيخوخة مبكرة لدى طفلة أوكرانية تؤدي لوفاتها

الصحة

شيخوخة مبكرة لدى طفلة أوكرانية تؤدي لوفاتها
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صورة لمصابة بمرض متلازمة بروجيريا
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توفيت في أوكرانيا طفلة تبلغ من العمر ثماني سنوات، كانت مصابة بمرض متلازمة بروجيريا، وهي الشيخوخة المبكرة.

ومن المعروف أن الهيكل العظمي لا ينمو لدى المصابين بهذا المرض الوراثي، في حين تتضخم وتكبر الأعضاء الداخلية والدماغ.

وتفيد المصادر الطبية، بأن الطفلة المذكورة تعرضت لعدة سكتات دماغية، وعانت من الإصابة بالشلل الجزئي في الأطراف 4 مرات، وتوفيت من فشل عضوي.

وتم تسجيل حوالي 350 حالة بروجيريا في العالم، وفي أوكرانيا، كانت الطفلة المتوفية، الوحيدة التي عانت من هذا المرض.

المصدر: نوفوستي

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