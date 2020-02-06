اكتشاف حماية فعالة مضادة للسرطان عند البشر

اكتشف علماء جامعة أوسنابروك الألمانية ومعهد سانتا-في الأمريكي، كيف تمنع الكائنات الحية بمن فيهم البشر، تحول خلايا الجسم إلى خلايا سرطانية.

ويفيد موقع MedicalXpress، بأن العلماء اكتشفوا حماية طبيعية ضد الأورام، حيث وجدوا سببين أساسيين يمنعان الخلايا السرطانية من الاستفادة من موارد الجسم نفسه للانتشار السريع. والسبب الأول هو تكاليف إنتاج عوامل النمو وكذلك مدى الفوائد التي تحصل عليها الخلايا المجاورة. وهذا يعني وجود منافسة بين الخلايا السرطانية والخلايا السليمة في الجسم.

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وعندما تظهر خلية متغيرة، وتبدأ بتوفير عوامل النمو الضرورية لتطور السرطان لاحقا، تحصل الخلايا المجاورة لها أيضا على موارد. وهذا يعني فقدان الخلية المتغيرة لميزتها. ولكن إذا ما تطور السرطان إلى حجم محدد، يبدأ نشاط آليات أخرى يساعد على نمو الأورام أكثر وبسرعة.

المصدر:rusevik.ru