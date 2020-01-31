مصر تكشف عن خطة للتعامل مع مواطنيها العائدين من الصين

كشفت وزارة الصحة المصرية عن خطة التعامل مع المواطنين المصريين الراغبين في العودة من الصين، وخاصة من مدينة ووهان الصينية التي انتشر فيها المرض.

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وأكد المتحدث باسم الوزارة خالد مجاهد أن الوزيرة تفقدت تجهيزات الحجر الصحي المخصص لاستيعاب المواطنين المصريين العائدين من مدينة "ووهان" الصينية وجميع المتعاملين معهم، كما راجعت الإجراءات اللوجستية اللازمة، وتأكدت من توافر سبل الإعاشة والإقامة لمدة 14 يوما وهي "فترة حضانة المرض".

وأكد مجاهد أن الوزارة تواصل رفع درجات الاستعداد القصوى في جميع المنافذ والمطارات على مستوى الجمهورية ومتابعة الموقف أولا بأول لفيروس " كورونا المستجد" ، مؤكدا أن الوضع في مصر مطمئن وآمن ولم يتم رصد أي حالات مشتبه فيها أو مصابة بالفيروس، خاصة بعد اتخاذ الدولة الإجراءات الوقائية وخطة التأمين الاحترازية لمنع تسلل الوباء داخل البلاد.

وكانت الحكومة المصرية قد أكدت أنه لا صحة لأنباء إصابة أبناء الجالية المصرية في الصين بفيروس "كورونا"، حيث أكدت الخارجية المصرية أن السفارة لدى بكين تتابع أوضاع أبناء الجالية هناك بشكل مستمر، من خلال التواصل المباشر معهم سواء تلفونيا أو عبر وسائل التواصل الاجتماعي، وذلك للاطمئنان على حالتهم الصحية وتقديم أي دعم يحتاجونه.

المصدر: صدى البلد