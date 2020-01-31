تايلاند تؤكد أول حالة انتقال فيروس "كورونا" من شخص لآخر

قال مسؤول في مجال الصحة في تايلاند، إن البلاد شهدت أول حالة انتقال لفيروس "كورونا" الجديد من شخص لآخر، في الوقت الذي رفعت فيه العدد الإجمالي للإصابات إلى 19 حالة.

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وقال نائب المدير العام لإدارة مكافحة الأمراض، تاناراك بيبات، إن أول مريض يصاب بالفيروس داخل تايلاند هو سائق سيارة أجرة تايلاندي.

وقال إن المريض "لم يسبق له أن سافر إلى الصين ومن المرجح أنه أصيب بالمرض من مسافر مريض جاء من هناك".

وأجرت السلطات فحوصا لنحو 13 شخصا بينهم 3 من أفراد أسرة واحدة، كان السائق قد تواصل معهم وذلك للتأكد من خلوهم من الفيروس، وقالت إن الفحوص المبدئية لم تظهر إصابة أي منهم.

وقال تاناراك "لا يزال خطر العدوى بشكل عام في تايلاند محدودا لكن يتعين أن يتخذ الناس إجراءات وقائية".

والسائق واحد من خمس حالات أكدتها تايلاند اليوم الجمعة.

وتعافى 7 من المصابين الـ 19 وعادوا لمنازلهم بينما لا يزال 12 يتلقون العلاج في المستشفيات.

وذكرت السلطات أن جميع المرضى، باستثناء اثنين، سياح صينيون يزورون البلاد.

المصدر: رويترز