توقعات علماء الطب بشأن وباء فيروس "كورونا" الجديد

نشر علماء الولايات المتحدة وبريطانيا تقييمهم لخطورة انتشار وباء فيروس "كورونا" الجديد 2019-nCoV من الصين.

ويفيد موقع medRxiv.org، بأن باحثين من مركز المعلومات الطبية، والإحصاء والحوسبة بجامعة لانكستر ومجلس البحوث الطبية بجامعة غلاسكو (بريطانيا) ومعهد البيولوجيا ومسببات الأمراض الجديدة بجامعة فلوريدا الأمريكية، نشروا توقعاتهم للمؤشرات الوبائية لفيروس "كورونا" الجديد 2019-nCoV.

ووفقا للعلماء، يتراوح معدل التكاثر الأساسي للعدوى (متوسط عدد الإصابات الثانية) ما بين 3.6 و4.0، في حين كانت تقديرات منظمة الصحة العالمية هي 1.4-2.5. فيما للإنفلونزا 2-3 والالتهاب الرئوي الشاذ منذ بداية القرن الحالي حوالي ثلاثة. عموما وفي جميع الأحوال استنادا إلى مستوى الوفيات المعلنة فإن فيروس "كورونا" الجديد مقلق جدا.

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ويشير العلماء في توقعاتهم، إلى أن عدد الإصابات المسجلة رسميا بمدينة ووهان وحدها لغاية يوم 21 يناير الجاري بلغ 11341 إصابة. وهذا يعني أن مستوى الكشف عن المرض يعادل 5.1% فقط من عدد المصابين الحقيقي. وإذا بقيت التدابير التي تتخذها الجهات المعنية بمستواها الحالي فإنه إلى يوم 4 فبراير المقبل، سيرتفع عدد المصابين بفيروس "كورونا" الجديد في مدينة ووهان إلى 190 ألف شخص، وسوف ينتشر الفيروس على نطاق واسع في شنغهاي وبكين وغوانغتشو ومن المدن أخرى، وتصبح دول تايلاند واليابان وتايوان وهونغ كونغ وكوريا الجنوبية في منطقة الخطر.

ويعتقد العلماء أن 75% من حالات انتقال العدوى يمكن منعها بتدابير السيطرة. ولكنهم يشككون بفكرة عزل مدينة ووهان. لأن فرض الحجر الصحي على ووهان سيخفض عدد المصابين في مناطق الصين الأخرى بنسبة 24.9% فقط.

ويشير الباحثون إلى أن هذه استنتاجات أولية وقد تكون مرتفعة لأنها "تستند إلى المعلومات المثبتة في النموذج الذي أعدوه".

المصدر: نوفوستي