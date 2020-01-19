 
مباشر

أطباء جزائريون يكشفون نسبة المصابين بالعقم من الرجال

الصحة

أطباء جزائريون يكشفون نسبة المصابين بالعقم من الرجال
AFP FAROUK BATICHE
شخص يخضع لفحوص طبية في الجزائر -أرشيف-
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/n3lv

أكد أطباء أخصائيون جزائريون، أن أكثر من 40 بالمائة من المصابين بمرض العقم في البلاد هم من الرجال، حسبما نقلته الإذاعة الرسمية الجزائرية.

إقرأ المزيد
اكتشاف سر أزمة العقم لدى الذكور!
اكتشاف سر أزمة العقم لدى الذكور!

وشدد أطباء مشاركون في فعالية طبية محلية على أهمية خضوع الرجل لجميع مراحل الفحوص الطبية المتعلقة بتشخيص الأسباب التقنية للعقم لاحتواء هذا المرض، وذلك لا يتأتى حسبهم إلا من خلال القضاء نهائيا على "المغالطة" السائدة بأن المرأة لوحدها تتحمل مسؤولية العقم ومسؤولية عدم الإنجاب.

يذكر أن وزارة الصحة الجزائرية أعلنت في وقت سابق أن "10 بالمئة من الجزائريين مصابون بالعقم وصعوبة الإنجاب"، أي ما يعادل 4 ملايين شخص.

المصدر: الإذاعة الرسمية الجزائرية

العناوين

الأكثر قراءة

 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2020 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا

المنسف والمسخن إسرائيليان؟.. جدل بسبب تغريدة ناشط إماراتي