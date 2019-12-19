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إغلاق مدرسة دولية في مصر بسبب إنفلونزا الخنازير

الصحة

إغلاق مدرسة دولية في مصر بسبب إنفلونزا الخنازير
Globallookpress Shaukat Ahmed
صورة أرشيفية
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أعلنت المدرسة البريطانية الدولية في القاهرة، من خلال بريد إلكتروني تسلمه أولياء أمور الطلاب، عن إغلاق المدرسة حتى 12 يناير كوقاية من فيروس إنفلونزا الخنازير H1N1.

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وقد أعلن أولياء الأمور عن عدم تمكن المدرسة من استقبال الطلاب يومي الأربعاء والخميس من الأسبوع الجاري وغلق المدرسة حتى 12 يناير من باب الوقاية والحماية عقب اكتشاف حالة مصابة.

من جانبها أكدت إدارة المدرسة في رسالتها لأولياء الأمور قيامها بتعقيم وتطهير كافة فصول المدرسة، وأنها اتخذت كافة التدابير والإجراءات الوقائية داخل الفصول، وتم فحص الطلاب بدقة، وتنبيههم باستخدام "جل" التعقيم بشكل منتظم وغسل الأيدي باستمرار، كما أكدت أن الحالة المصابة تتعافى بالمنزل.

المصدر: المصري اليوم

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