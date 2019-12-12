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روسيا...أطباء ينقذون حياة رضيعة ابتلعت بطارية

الصحة

روسيا...أطباء ينقذون حياة رضيعة ابتلعت بطارية
Sputnik Nikolay Khizhnyak
أطباء ينقذون حياة رضيعة
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أعلنت مديرية الصحة في دائرة خانتي مانسي ذات الحكم الذاتي، أن الأطباء أنقذوا حياة طفلة عمرها سنة ابتلعت بطارية صغيرة.

وجاء في بيان مديرية الصحة، أن هذه الطفلة نقلت إلى المستشفى في مدينة سورغوتسك، وهي في حالة صحية مقلقة نتيجة بلعها بطارية قرصية الشكل.

ويشير البيان إلى أن والديها لم يهتما بالأمر، ما تسبب بتدهور حالتها الصحية وخضوعها إلى 10 عمليات جراحية ووضعها في غرفة الإنعاش 25 يوما.

ويقول الدكتور الجراح مكسيم سمولنيتسوف، رئيس قسم جراحة الأطفال في المستشفى، "بعد مضي ساعتين على دخول مثل هذه البطارية إلى الجسم تسبب حروقا كهربائية، وقد بقيت في مرئ هذه الطفلة ثلاثة أيام، ما تسبب في حدوث ثقب في جداره".

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وأشار إلى أن الطفلة غادرت المستشفى إلى البيت، ولكنها تحتاج إلى فترة طويلة لتشفى تماما. وقال "هذه كانت إحدى الحالات المعقدة النادرة التي تواجهنا في المستشفى سنويا(2-3 حالات في السنة)، ولكننا نواجه في السنة 60-70 حالة مشابهة غير خطرة ومعظمها أطفال".

المصدر: نوفوستي

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