 
مباشر
عاجل
باريس تعلن استضافة مؤتمر دولي الأربعاء سيدعو لتشكيل حكومة ذات مصداقية وفاعلية في لبنان

رجل يشهد تغيرا مفاجئا وجذريا في جسده بعد عملية طبية حساسة!

الصحة

رجل يشهد تغيرا مفاجئا وجذريا في جسده بعد عملية طبية حساسة!
Gettyimages.ru KTSDESIGN/SCIENCE PHOTO LIBRARY
صورة تعبيرية
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/mv4r

اكتشف الشرطي كريس لونغ من ولاية نيفادا الأمريكية أن الحمض النووي الخاص به تغير بعد عملية زرع نخاع العظام، واستعيض عنه جزئيا، عن طريق متبرع ألماني.

ووجد لونغ الذي يعمل في إدارة Washoe County Sheriff، أن الأمر لم يقتصر على تغير الحمض النووي في دمه فحسب، بل وطال سائله المنوي أيضا، بعد علاجه من سرطان الدم.

وفي حديثه مع صحيفة "نيويورك تايمز"، قال لونغ: "اعتقدت أنه لا يمكن أن أختفي تماما، ويظهر شخص آخر..".  والآن، يبحث هو وزملاؤه في الشرطة في كيفية تأثير هذه التغييرات على القضايا الجنائية، وعمل الطب الشرعي.

إقرأ المزيد
تسريب
تسريب "غير منشور" من التجربة الصينية "الوحشية" يثير غضب العلماء مجددا!

وقال داربي ستينميتز، المحقق الجنائي في مكتب Washoe County Sheriff: "شعرنا بالصدمة لأن لونغ لم يعد حاضرا على الإطلاق".

ووجد لونغ أن كل الحمض النووي في دمه تغير بعد 3 أشهر من العملية. وبعد مرور 4 سنوات، اكتشف أن أجزاء من شفتيه وخديه تحتوي أيضا على الحمض النووي للمانح.

وأكد أندرو ريزفاني، المدير الطبي لوحدة زرع الدم والنخاع بالمركز الطبي في جامعة ستانفورد، أن هذا التغيير يجب ألا يؤثر على شخصية الفرد، حيث يظل الدماغ والشخصية كما هما.

وأُبلغ عن أن العملية أثرت في القضايا الجنائية، بما في ذلك في ألاسكا عام 2004.

وفي عام 2006، اكتشفت امرأة تدعى ليديا فيرتشايلد، من ولاية واشنطن، أنها لم تكن والدة أطفالها، عندما خضعت للاختبار كشرط للتقدم بطلب للحصول على مساعدة حكومية، بعد انهيار علاقتها مع والد الأطفال.

المصدر: ديلي ميل

العناوين

الأكثر قراءة

 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2019 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا

لحظة إنقاذ طفل من الغرق