"قرد يصيب عالم بفيروس هربس القاتل" للمرة الأولى في اليابان!

كشفت تقارير أن قردا أصاب عالما (لم يُكشف عن اسمه) بفيروس الهربس القاتل (فيروس B)، في مختبر باليابان.

ووردت معلومات تقول إن العالم في حالة حرجة، بعد معاناته من الصداع والحمى، وفقا لصحيفة "ديلي ميل" البريطانية.

ولا يضر هذا الفيروس بالقرود، ولكنه قاتل للبشر في أغلب الأحيان ما لم يُعالج، ما يؤدي إلى حدوث التهاب في الدماغ والنخاع الشوكي.

وقال مسؤولون في مدينة كاجوشيما، غرب اليابان، إن المريض يعمل في شركة محلية تختص في مجال الأبحاث وتطوير العقاقير.

وبحسبما ورد، ساعد العالم الباحث في الدراسات التي تنطوي على القرود، وفقا لـ NHK Japan.

وفي وقت سابق من هذا الشهر، أكد المعهد الوطني للأمراض المعدية أن المريض أصيب بفيروس B وهو في حالة حرجة.

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وللأسف، لا يوجد سجل للباحث العامل الذي تعرض للعض من قبل قرد في المختبر، ويظل مجهولا كيف حدثت العدوى.

وقال مسؤولو وزارة الصحة والسلطات المحلية إنهم لم يجدوا أي مشكلات في إدارة ومراقبة مختبر الأبحاث. وتشمل أعراض الفيروس ضيق التنفس وسوء التحكم وآلام تشبه الإنفلونزا.

وهذه المرة الأولى التي يجري فيها الإبلاغ عن حالة إصابة بشرية مماثلة في اليابان، حيث وقعت 50 حالة إصابة في جميع أنحاء العالم خلال 88 عاما.

وأُصيب معظم هؤلاء المرضى بعد تعرضهم للعض أو الخدش من قبل قرد. وفي عام 1997، توفيت باحثة جراء عدوى فيروس B، بعد تسرب سائل جسدي من قرد مصاب، في عينيها مباشرة.

ويقول مركز السيطرة على الأمراض CDC الأمريكي، إن خطر العدوى البشرية منخفض للغاية، حتى لو تعرض الفرد للعض والخدش من قبل القرود البرية.

المصدر: ديلي ميل