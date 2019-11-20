جامعة أسيوط تنجح فى زرع يد شاب بعد بترها بالكامل إثر حادث سيارة (صورة)

أعلن رئيس مجلس إدارة مستشفيات أسيوط الجامعية بمصر، ورئيس جامعة أسيوط، الدكتور طارق الجمال، عن نجاح عملية جراحية نادرة بوحدة الجراحات الميكروسكوبية بالمستشفى الجامعي الرئيسي.

حيث نجح أطباء المستشفى في إجراء عملية جراحية دقيقة لإنقاذ شاب تعرض لحادث سيارة نجم عنه بتر كامل ليده اليسرى، بعد أن استقبلت وحدة الإصابات شابا، عمره 23 عاما، أصيب ببتر كامل في يده اليسرى، نتيجة لحادث سيارة، وتم إجراء جراحة عاجلة لإنقاذ يده، استغرقت العملية خمس ساعات متواصلة من الحادية عشر مساء وحتى الرابعة فجرا، حرص خلالها الأطباء على تحقيق أقصى درجات النجاح لعملية زرع اليد وإعادة توصيلها مع الحفاظ على القدرة الحركية لها.

RT

إقرأ المزيد

وأكد الدكتور طارق الجمال، مؤسس أول وحدة للجراحات الميكروسكوبية بجامعة أسيوط على مستوى الشرق الأوسط، حيث تنفرد الوحدة بأساتذة متخصصين في تلك الجراحات المستعصية، إلى جانب نخبة من الأطباء الشباب النابغين وهو ما يجعلها قادرة على تقديم مستوى خدمة عالية الجودة على صعيد مصر والوطن العربي، والذى يمثل تأكيداً إضافياً على ما تقدمه مستشفيات أسيوط الجامعية من خدمات صحية منفردة لمرضى الصعيد فى مختلف التخصصات الطبية.

وأشار مدير الوحدة، الدكتور عمرو السيد، إلى أن المريض يتمتع حالياً بصحة جيدة حيث تمت متابعته لنحو أسبوعين بوحدة العناية المركزة، وسوف تليها متابعة بالعيادات الخارجية لوحدة الجراحة الميكروسكوبية، كما من المقرر أن يقوم نخبة من المتخصصين بوضع خطة علاجية شاملة له تتضمن تأهيله على النحو الأمثل بعد عملية الزرع.

ناصر حاتم

المصدر: RT