علاج جيني "يمد" عمر البشر بالقضاء على أمراض الشيخوخة الأكثر شيوعا في آن واحد

مع تقدم الناس في العمر، يميلون إلى تطوير أمراض مثل قصور القلب وفشل الكلى والسكري والسمنة ، ووجود أي مرض واحد يزيد من خطر الإصابة بأمراض أخرى.

ويزيد استخدام العلاجات الدوائية التقليدية لهذه الأمراض، من خطر الآثار الجانبية السلبية، لكن دراسة جديدة أجراها علماء جامعة هارفارد، توصلت إلى أنه قد يكون هناك علاج واحد في المستقبل القريب، قادر على علاج عدة أمراض في آن واحد.

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ووجدت الدراسة الجديدة أن مزيجا من علاجين للجينات قد يعالج أربعة أمراض للشيخوخة، وهي الفشل الكلوي وفشل القلب والسكري من النوع الثاني والسمنة.

وطور العلماء في جامعة هارفارد دواءين لعلاج الأعطال في ثلاثة جينات في الفئران، ترتبط نظائرها البشرية بالأمراض الأربعة الشائعة لدى البشر.

ومن اللافت للنظر أن الفئران التي أعطيت مزيجا من العلاجين في آن واحد، أظهرت وظائف أفضل للقلب والكلى و"انعكاسا تاما للسمنة ومرض السكري"، حتى في الفئران التي كانت تحصل باستمرار على نظام غذائي غني بالدهون.

ويقول العلماء إن اكتشافهم يبشر بجعل الأمراض المتعددة قابلة للعلاج في آن واحد باستخدام دواء واحد، وربما حتى لتمديد عمر الإنسان بحمايته من تبعات هذه الأمراض.

ويمكن القول إن العمر هو الخصم الأكثر عنادا لصحة الإنسان وطول عمره، حيث يرتفع خطر كل مرض بشكل أكبر مع التقدم في العمر، وتعد الشيخوخة، على المستوى الجيني، أمرا بالغ الأهمية لعملية التدهور هذه.

وكل سبع إلى عشر سنوات، يتم استبدال غالبية خلايا الجسم البشري البالغ عددها 37.2 تريليون خلية، مع بقاء إعادة تدوير بعض الأجزاء والأعضاء في الجسم الأكثر أهمية بشكل أكثر تواترا.

وخلال هذه العملية يحدث الضرر تلقائيا في نحو 100 ألف خلية كل يوم، وتتراكم الأضرار مع مرور الوقت ، وبالتالي تصبح تعليمات الحمض النووي لدينا غير مكتملة، وكذلك تفعل أجسامنا، ما يزيد من مخاطر الأمراض.

ونتيجة لذلك، تساءل المجتمع العلمي لسنوات حول ما إذا كانت الشيخوخة تسبب الأمراض، أم أن الشيخوخة هي نفسها مرض. غير أن الشيء الوحيد المؤكد هو أنهما يسيران جنبا إلى جنب.

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ولأن الأدوية التقليدية تعالج الأمراض بشكل فردي، عمل فريق العلماء في جامعة هارفارد على تطوير علاج مركب لاستهداف عدة جينات في آن واحد، وهي المسببة للأمراض الشائعة للتقدم في العمر وحتى الشيخوخة نفسها.

ووجد العلماء أنه بعد استخدام العلاج الجيني المركب، أظهرت الفئران تحسنا في وظيفة القلب بنسبة 58% وتباطأ في الفشل الكلوي بنسبة 75%، وعلى الرغم من إطعامها نظاما غذائيا غنيا بالدهون، شهدت الفئران "انعكاسا تاما" للسمنة ومرض السكري من النوع الثاني، وتم علاج جميع هذه الأمراض بعلاج واحد مركب.

وقال مؤلفو الدراسة إن هذه النتائج تؤكد القدرة الواعدة للعلاج الجيني المركب في علاج الأمراض المرتبطة بالتقدم بالعمر، وهو بالتالي ما يحسن من العمر الصحي وطول العمر "من خلال معالجة أمراض متعددة في وقت واحد".

وتشير الدراسة التي أجريت على الفئران، إلى أنه يمكن تطوير علاج جيني مماثل لاستخدامه على البشر.

المصدر: ديلي ميل