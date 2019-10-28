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الصحة الروسية: من حق المواطن إجراء فحص مجاني بالرنين المغناطيسي

الصحة

الصحة الروسية: من حق المواطن إجراء فحص مجاني بالرنين المغناطيسي
Sputnik Igor Onuthin
صورة أرشيفية
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أجرت صحيفة "كومسومولسكايا برافدا" مقابلة مع وزيرة الصحة الروسية، فيرونيكا سكفورتسوفا.

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وقالت الوزيرة إن الحكومة الروسية خصصت مبلغا قدره 16 مليار روبل (نحو 250 مليون دولار) لإجراء الفحص الطبي المجاني بتصوير الرنين المغناطيسي لكل مواطن روسي.

وأعادت الوزيرة إلى الأذهان أن كل مواطن روسي يحق له التقدم للفحص الطبي السنوي مجانا. وعلاوة على ذلك يحق لمن لم يتجاوز سنه 40 عاما إجراء فحص مجاني بمرض السرطان ومرض السل وغيرهما من الأمراض الخطيرة كل 3 أعوام. أما مَن قد تجاوز سنه 40 عاما فيمكن أن يخضع مجانا لتلك الفحوص كل عام.

وأوضحت وزيرة الصحة أن 16 مليار روبل هو مبلغ تم توظيفه إضافة إلى المبالغ المخصصة كل عام لإجراء الفحص الطبي المجاني السنوي.

المصدر: كومسومولسكايا برافدا

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