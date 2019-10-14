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تحذير صارخ بضرورة تنظيف زجاجات المياه لدرء خطرها

الصحة

تحذير صارخ بضرورة تنظيف زجاجات المياه لدرء خطرها
Gettyimages.ru Contributor
عبوات المياه
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أصدر عالم الأحياء الدقيقة، الدكتور فيليب تيرنو، تحذيرا صارخا بضرورة تنظيف وغسل زجاجات المياه التي يعاد استخدامها، بشكل صحيح للغاية لأنها قد تجذب الجراثيم بسهولة.

واقترح الدكتور تيرنو، أن تنظف الزجاجات بالماء الساخن والصابون والفرشاة، مرة واحدة في الأسبوع على الأقل.

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وقال تيرنو، وهو أستاذ في علم الأمراض وعلم الأحياء المجهرية في مركز جامعة "نيويورك لنغون" الطبي: "من الضروري تنظيف داخل الزجاجة أيضا، للتخلص من المحيط الحيوي في الداخل".

وأوضح العالم أن تراكم البكتيريا مشابه لما يحدث على متن قارب، أو تراكم الصابون في حوض الاستحمام. كما أشار إلى أهمية نظافة العبوة من الخارج أيضا، حيث قد ينقل الناس سلالات من المكورات العنقودية إلى آخرين عند مصافحتهم، بعد لمس العبوة الملوثة.

ومؤخرا، حلل فريق بحث مقدار البكتيريا التي تتراكم على زجاجات المياه، حيث مسحوا 12 زجاجة مختلفة، ووجدوا أن هناك أكثر من 300 ألف وحدة تشكيل مستعمرة لكل سم مربع.

المصدر: ذي صن

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