اكتشاف إصابة جديدة بحمى الخنازير الإفريقية في كوريا الجنوبية

أكدت مصادر مطلعة في كوريا الجنوبية الأربعاء 18 سبتمبر الجاري اكتشاف حالة إصابة ثانية بحمى الخنازير الإفريقية في البلاد.

وقال بيان صادر عن وزارة الزراعة والأغذية والشؤون الريفية في كوريا الجنوبية إن الإصابة الثانية بهذه العدوى اكتشفت في مزرعة للخنازير في "يونشيون" شمال غرب العاصمة سيئول.

وأشارت إلى أن الخبراء سيتخلصون من جميع الخنازير الموجودة في المزرعة والبالغ عددها 4700 خنزير، وسيرفعون مستوى اليقظة لاحتواء انتشار المرض في البلاد.

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وتشير البيانات إلى أن ظهور هذه العدوى في كوريا الجنوبية جاء بعد 4 أشهر من اكتشاف هذا المرض في جارتها الشمالية، وبعد عام تقريبا من انتشاره بين الحيوانات في الصين.

وتجدر الإشارة إلى أن الصين كانت قد تخلصت من أكثر من 700 مليون خنزير بعد اكتشاف انتشار هذا المرض الذي تتسبب به فيروسات قاتلة للحيوانات وبالأخص الخنازير.

المصدر: رويترز+وكالات