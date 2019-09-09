أبدت ميلانيا ترامب، زوجة الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، قلقها مما وصفته بالوباء المتزايد بسبب استخدام الأطفال الأمريكيين للسجائر الإلكترونية.

وقالت ميلانيا في تغريدة على حسابها الرسمي على "تويتر"، مساء الاثنين: "نحن في حاجة إلى بذل ما في وسعنا لحماية الناس من الأمراض والموت المرتبط بالتبغ".

I am deeply concerned about the growing epidemic of e-cigarette use in our children. We need to do all we can to protect the public from tobacco-related disease and death, and prevent e-cigarettes from becoming an on-ramp to nicotine addiction for a generation of youth. @HHSGov — Melania Trump (@FLOTUS) 9 сентября 2019 г.

ودعت زوجة ترامب إلى "منع تحويل السجائر الإلكترونية إلى طريق لإدمان الشباب للنيكوتين".

وتأتي تغريدة ميلانيا بعد تقارير عن تسجيل خامس وفاة في العالم بسبب السجائر الإلكترونية التي باتت مألوفة في معظم المجتمعات بمختلف أرجاء الأرض.

المصدر: حساب ميلانيا ترامب على "تويتر"