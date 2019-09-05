علامات تحذيرية.. تغيرات في الوجه قد تدل على الإصابة بسرطان قاتل!

يعد سرطان الرئة أحد أكثر أنواع السرطان شيوعا وخطورة، ويمكن لبعض أعراض المرض المرئية أن تتطور مع تدهور الصحة وسوء حالة المريض.

ويطلق على الورم الخبيث الذي ينمو مباشرة في الجزء العلوي من الرئة، اسم "ورم بانكوست"، الذي يكشف عن نفسه في تعابير الوجه بعدة طرق.

وأوضح مركز أبحاث السرطان في المملكة المتحدة أن أورام "بانكوست"، يمكن أن تسبب مجموعة من الأعراض المرتبطة بالوجه، تسمى "متلازمة هورنر"، وهي:

- ضعف في جفن عين واحدة.

- ظهور بؤبؤ صغير في العين نفسها.

- فقدان التعرق على جانب واحد من الوجه.

وقال خبراء المؤسسة الخيرية: "تظهر أعراض متلازمة "هورنر" نتيجة ضغط الورم أو إتلافه العصب، الذي يمتد من الرقبة إلى الجانب المتأثر من الوجه".

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وتشمل الأعراض الأخرى لسرطان الرئة، ما يلي:

- سعال مستمر مع ظهور الدم.

- ضيق التنفس المستمر.

- التعب غير المبرر وفقدان الوزن.

- وجع أو ألم عند التنفس أو السعال.

تجدر الإشارة إلى أن تدخين السجائر يعد أكبر مسبب لسرطان الرئة، لذا يجب التوقف عن هذه العادة السيئة والضارة. كما يمكن للأفراد الحد من مخاطر الإصابة بالمرض، من خلال تناول غذاء صحي متوازن يشمل مجموعة متنوعة من الخضروات، مع ممارسة الرياضة بانتظام.

المصدر: إكسبريس