فتاة مصرية تعلن تجميد بويضاتها لحين ظهور الزوج المناسب (فيديو)

أثارت الفتاة المصرية، ريم مهنا، اندهاش رواد مواقع التواصل الاجتماعي بعد نشرها لمقطع فيديو أكدت فيه أنها خضعت لعملية تجميد بويضاتها إلى غاية ظهور زوج مناسب تشاركه حياتها.

وأكدت مهنا أنها حينما قررت تجميد بويضاتها وأبلغت الطبيب الخاص اندهش من القرار، إلا أنها مضت في إجرائها للعملية التي تتم عبر الحقن ثم سحب البويضات ووضعها في الثلاجة لمدة 20 عاما.

وقالت إن قرارها بإجراء العملية نابع من رغبتها في الزواج بعد سن الثلاثين، مضيفة أنه لا يمكنها تحديد الفترة التي ستتزوج فيها، وأنها تفضل انتظار ظهور الشخص المناسب ولو بعد سن الأربعين.

المصدر: "يوتيوب"