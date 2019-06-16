منتجات صيفية مثالية لتحسين الحالة الصحية

يعد موسم الصيف أكثر الأوقات ملائمة للتحول إلى الغذاء الصحي وتناول الفواكه والخضروات والثمار الطازجة والمجففة أيضا.

ويؤكد خبراء التغذية أن المنتجات الصيفية تحتوي العديد من العناصر الغذائية القيمة والمفيدة للصحة، وتعتبر مثالية لتحسين الحالة الصحية.

الكرز بنوعيه- تكمن قيمة الكرز في احتوائه على نسبة عالية من الانثوسيانين المضادة للالتهابات. كما أنها تحمي الجسم من تطور السرطان والخرف المرتبط بالتقدم بالعمر.

المشمش- ثمار المشمش مشبعة بالبوتاسيوم، الذي يحسن حالة الأوعية الدموية وينشط عمليات إخراج السموم من الجسم، بما فيها الكوليسترول الضار. كما أن تناول المشمش المجفف يساعد على تحسن الحالة الصحية في حال سوء الدورة الدموية والوهن العضلي واضطراب نبضات القلب.

الطماطم- مصدر مثالي لمركب الليكوبين الذي يخفض تطور بعض أنواع السرطان وأمراض القلب. علاوة على هذا تحتوي الطماطم على نسبة عالية من الكولاجين الطبيعي، الذي يحسن حالة الجلد والبشرة ويجعلها يانعة.

إقرأ المزيد

الجوز- يجب تناول حفنة من لب الجوز يوميا. لأن الجوز يحتوي على مجموعة مثالية من الدهون غير المشبعة المتعددة وألياف غذائية ومضادات الأكسدة، التي تحسن صحة الأوعية الدموية والقلب وكذلك تفيد في الوقاية من الأورام.

البطيخ الأحمر- يوفر البطيخ الأحمر الرطوبة اللازمة للجسم، إضافة إلى البوتاسيوم المفيد للقلب. كما أن البطيخ الأحمر يحتوي على نسبة جيدة من مضادات الأكسدة التي تعزز مقاومة الجسم وثبات الخلايا أمام الجذور الحرة التي تدمر بنية الخلايا مسببة السرطان.

الشاي الأخضر- هذا الشاي مثالي للشرب في موسم الحر، فهو يروي العطش بالكامل، علاوة على احتوائه على نسبة جيدة من مضادات الأكسدة التي تقي الجلد من الأشعة فوق البنفسجية.

Globallookpress

توت العليق- تناول هذه الثمار يسبب تغيرات إيجابية في عمل الأوعية الدموية وتخفض من خطر أمراض القلب بنسبة 15%. عموما تعتبر الثمار الصيفية أحد أفضل المنتجات لأنها تحتوي على مادة أنثوسيانين، التي تحمي من تطور الأورام الخبيثة.

المصدر: ميديك فوروم