أربعة مبادئ سهلة للوقاية من ارتفاع ضغط الدم

يقترح الطبيب يفارات جانتري من مستشفى بومرونغراد الدولي في تايلاند والخبير في علاج أمراض القلب، أربعة مبادئ أساسية سهلة لاتباعها للوقاية من ارتفاع ضغط الدم.

ويؤكد الدكتور جانتري على ضرورة عدم ربط الوقاية من ارتفاع ضغط الدم بأي أعراض مرضية، لأن ظهور الأعراض دليل على أن العملية جارية فعلا.

وغالبا ما يستمر ارتفاع ضغط الدم دون أن تظهر له أعراض ما، لذلك فإنه قد يسبب ضررا بالغا للجسم، وربما يتحول إلى أزمة قلبية.

وللوقاية من ارتفاع ضغط الدم يجب مراعاة ما يلي:

التقليل من الملح- الملح يحجز السوائل في الجسم ويمنع دورتها الطبيعية، ما يؤدي إلى زيادة الحمل على الأوعية الدموية. ويشير الدكتور جانتري إلى أن المواد الغذائية نصف الجاهزة والمعالجة تحتوي على نسبة عالية من الملح، لذلك من الأفضل تجنب تناولها، وكذلك المواد الغذائية المعلبة والبيتزا المجمدة وغيرها.

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المزيد من البوتاسيوم- ينشط عنصر البوتاسيوم تدفق الدم، أي هو مضاد للملح. لذلك للوقاية من ارتفاع ضغط الدم من الضروري إضافة المواد الغذائية الغنية بالبوتاسيوم إلى النظام الغذائي اليومي- الموز، المشمش، أفوكادو، عصير البرتقال والطماطم، سمك التونة، البطاطا، البروكلي، السبانخ وغيره من الخضروات الورقية.

التقليل من الكحول- ارتفاع ضغط الدم له علاقة مباشرة ليس فقط بنسبة الملح في الجسم وحالة الأوعية الدموية، بل وأيضا بكمية السوائل التي يتناولها الشخص. والتي قد توجه ضربة قوية إلى الكبد والأوعية الدموية والجهاز البولي والقلب. لذلك ينبغي التخلي عن تناول هذه المشروبات الكحولية مدة 30 يوما على أقل تقدير.

الحركة- الجلوس وعدم الحركة يؤديان مباشرة إلى ارتفاع ضغط الدم. فيما النشاط البدني والرياضة يلعبان دورا أساسيا في الوقاية من ارتفاع ضغط الدم. ويشير الخبير إلى أنه من أجل التوصل إلى نتيجة جيدة يكفي ممارسة النشاط البدني المعتدل بمختلف أشكاله مدة 30 دقيقة في اليوم، حتى إذا اقتصر على المشي فقط.

المصدر: ميديك فوروم