لا تسمن ولا تغني من جوع.. لا تستمع إلى هذه النصائح من الأطباء!

بدد الخبراء الأسطورة الشعبية التي تحذر من كثرة أو طول فترة مشاهدة التلفزيون بزعم أنها تسبب تدهورا في الرؤية.

وذكرت وكالة الأنباء الفدرالية الروسية أن الخبراء وضعوا قائمة بمجموعة نصائح غير مفيدة التي عادة ما يلزم بها الأطباء مرضاهم.

وكشف الأخصائيون عن النصيحة الخاطئة التي يوصي بها الأطباء بعدم الاستحمام بعد أخذ إبرة اللقاح. ويقول الخبراء إن اللقاح يتم حقنه في الطبقات السفلى من الجلد وبالتالي لا يمكن للمياه أن يكون لها أي تأثير على مكان اللقاح.

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كما اكتشف الخبراء عدم فعالية وصحة توصية الأطباء بشرب 8 أكواب من الماء يوميا لأن أجسام وطبيعة الأفراد تختلف من واحد لآخر استنادا لوزن الجسم ومؤشرات أخرى.

وتبددت أيضا الفكرة "الصحية" التي انتشرت على طوال عقود عن أهمية تناول الفطور. وأرجع الأطباء ذلك بسبب تغير النظام الحياتي اليومي لكل فرد وأطباق الطعام لديه.

ويقول الأخصائيون إن إطالة مشاهدة التلفزيون أو العمل أمام شاشة الكمبيوتر لا تؤدي إلى تدهور الرؤية بل تؤدي فقط إلى إجهاد العينين.

كما بات معروفا أن الأدوية المضادة للفيروسات، الموصى بتناولها أثناء نزلات البرد، لا تسهم في الشفاء السريع.

المصدر: ليف رو