مستحضر ميتفورمين يقي من الضمور البقعي للعين

أظهرت نتائج دراسة علمية أجراها علماء جامعة فلوريدا الأمريكية، أن تناول مستحضر ميتفورمين يساعد على كبح تطور الضمور البقعي المرتبط بالعمر بنسبة تصل إلى 58 %.

أجرى باحثون من جامعة فلوريدا دراسة بأثر رجعي وتوصلوا إلى أن مستحضر ميتفورمين المعروف الذي يستخدمه مرضى السكري، له خصائص وتأثير وقائي من الضمور البقعي – المرض الذي يصيب شبكية العين ويزيد من خطر فقدان البصر.

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حلل الباحثون بيانات 1947 مريضا مصابا بالضمور البقعي، خضعوا للعلاج في المستشفى الجامعي خلال أعوام 2011-2017. قارن الخبراء حالة هؤلاء بحالة 5941 مريضا لا يعانون من هذه العلة، حيث اكتشف الباحثون أن 10.44% منهم تناولوا مستحضر ميتفورمين. أما نسبتهم بين الذين يعانون من المرض فكانت 4.37%. وللتأكد من أن تناول هذا الدواء يخفض خطر تطور الضمور البقعي، أخذ الباحثون بالاعتبار تناول المرضى لأدوية أخرى، واتضح أنها لم تؤثر في مفعول ميتفورمين.

وقد أكد الباحثون على أن تناول دواء ميتفورمين يخفض خطر تطور الضمور البقعي كثيرا. لذلك قرروا الاستمرار في هذا البحث بتفصيل أكثر .

المصدر: ميديك فوروم