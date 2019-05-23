بالقلب.. إيطالي يطلق سهما قاتلا ويصيب نفسه! (صورة)

تم إسعاف رجل إيطالي (47 عاما) إلى المستشفى على متن مروحية بعد أن اخترق صدره سهما بعمق 30 سنتيمترا.

وذكرت صحيفة ديلي ميل، أن الحادث وقع في مدينة تورينو الإيطالية، وسارع أطباء المستشفى بإجراء عملية فورية للرجل وأخرجوا من صدره السهم الذي كاد يودي بحياته.

Uomo trapassato da una freccia salvato in ospedale a Torino - Aostasera https://t.co/gVZJsVsEcA — AostaSera.it (@aostasera) 21 мая 2019 г.

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وأكد الأطباء أن السهم اخترق صدر الرجل وأصاب البطين الأيسر لقلبه ومر عبر رئته دون أن يتسبب في موته المباشر.

ووصفوا عملية إخراج السهم بأنها عملية صعبة ومعقدة جدا لأن استخراجه يمكن أن يؤدي إلى نزيف حاد لا يمكن السيطرة عليه.

ولم يعرف بعد كيف اخترق السهم قلب الرجل. ويخمن الأطباء أن الرجل كان يلعب بالقوس والنشاب وأطلق السهم فاصاب نفسه من دون قصد. وذكرت إدارة المستشفى أن حالة الرجل الصحية مستقرة.

المصدر: ديلي ميل