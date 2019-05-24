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روسيا.. السماح باختبار دواء مضاد لسرطان المعدة

الصحة

روسيا.. السماح باختبار دواء مضاد لسرطان المعدة
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روسيا...اختبار دواء جديد لعلاج سرطان المعدة
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أعلن المكتب الصحفي للجمعية الروسية لعلم الأورام السريرية، أن وزارة الصحة الروسية سمحت بإجراء اختبارات سريرية لدواء روسي مضاد لسرطان المعدة.

وأطلق على الدواء الروسي الجديد "ألوفانيب"، الذي يكبح نمو الخلايا السرطانية عن طريق التأثير المباشر في مستقبلاتها .

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وسيشارك في هذه الاختبارات المرضى المصابون بسرطان المعدة، الذين خضعوا للطرق التقليدية في العلاج. هذه الاختبارات ستجري في مستشفيات مدن موسكو وبطرسبورغ وروستوف على الدون وأومسك.

وفقا للأطباء، يحتل سرطان المعدة اليوم المرتبة الرابعة في نطاق انتشاره بين الرجال والسادسة بين النساء.

المصدر: رامبلر

 

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