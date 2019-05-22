جدل حاد حول فرض الأهالي نظاما غذائيا على أطفالهم!

أثار تقرير جديد صادر عن الأكاديمية الملكية البلجيكية للطب، جدلا حادا حول مدى أخلاقية تغذية الأطفال بنظام غذائي نباتي ، وقد سألت RT خبراء مختصين عن ذلك.

وأكد الأطباء في التقرير أن اعتماد الشخص على طعام نباتي فقط، يحرمه من البروتينات والحموض الأمينية الهامة، ما يسبب مشاكل في النمو وإشكاليات صحية أخرى.

كما أضاف الأطباء أنه يتوجب مراقبة الأطفال الذين يترعرعون وفق نظام غذائي نباتي، بشكل مستمر، ناهيك عن حاجتهم لعناصر غذائية إضافية لتجنب أي قصور طبي.

وحذر الأطباء من أن النظام الغذائي النباتي الصافي، يحرم الأطفال من عناصر غذائية هامة، وفي مقدمتها بروتين B12، اللازم لتكوين خلايا الدم الحمراء وتركيب الحمض النووي، وأن نقص هذا الفيتامين يسبب ضررا دائما للجهاز العصبي للأطفال.

وبناء على ما سبق، خلص التقرير إلى نتيجة مفادها أن نظاما غذائيا كهذا يعد غير أخلاقي في حال طبقه الأهل على أطفالهم.

ونشر التقرير الطبي بناء على طلب حكومي، عقب تعرض عديد من الأطفال لمضاعفات صحية، منها ما صنف بالخطير، ذلك بسبب انتقالهم للاعتماد كليا على النظام الغذائي النباتي، وبالتالي قد ينجم عن التقرير تعديلات قانونية جديدة في بلجيكا.

وأعلن أحد معدي التقرير، الطبيب جورج كازيمير، أن القانون البلجيكي قد يجرم قريبا ممارسات الأهالي في حرمان أطفالهم من البروتينات الحيوانية، ما قد يزج بالأهل في السجن لفترة تصل إلى عامين.

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وفي المقابل، احتجت عدة جماعات نباتية على التقرير، مؤكدة أن النظام الغذائي النباتي المتوازن يوفر حياة صحية للإنسان في كافة الأعمار.

وفي إطار ما سبق، تحدثت الخبيرة القانونية في مؤسسة "Vegan Society"، الطبيبة جانيت رولي، إلى قناة RT، وأكدت أن للأهالي الحق الكامل في تربية أطفالهم وفقا للنظام النباتي، بناء على قناعاتهم الأخلاقية الشخصية.

لكن وفي الوقت ذاته، أضافت الخبيرة أن حالات إهمال الأطفال صحيا يجب التعامل معها على حدة، بغض النظر عن القناعات الأخلاقية للأهل.

المصدر: RT