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اكتشاف وسيلة مضادة لأمراض الدماغ المميتة

الصحة

اكتشاف وسيلة مضادة لأمراض الدماغ المميتة
Wikipedia
اكتشاف وسيلة مضادة لأمراض الدماغ
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اكتشف فريق دولي من ألمانيا وبريطانيا والولايات المتحدة مركبا بروتينيا يمنع تكون تجمعات بروتينية، تلاحظ عند الإصابة بأمراض عصبية تنكسية غير قابلة للعلاج، مثل مرض ألزهايمر وغيره.

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وتفيد "Science Daily" بأن المجمع المرتبط بالبوليبتيد "NAC" هو بمثابة أداة مساعدة، حيث تكمن وظيفته في استعادة البنية الصحيحة للبروتينات والقضاء على المركبات ذات البنى المشوهة.

وأظهر العلماء كيف يتعرف "NAC" على هذه التجمعات البروتينية المحتوية على "polyglutamine" أو "PolyQ" ويمنع تكون اللويحات التي تسبب تلف الأنسجة العصبية.

كما درس الباحثون الخلايا العصبية للفئران التي كان فيها مستوى (NAC) منخفضا، واكتشفوا تكون أشكال سامة من "PolyQ" فيها، ما تسبب في تلف العضيات الغشائية.

واستنادا إلى ذلك، حدد الباحثون أن الوحدة الفرعية "N-NAC" المرتبطة بالريبوسومات، تلعب دورا رئيسا في منع ظهور المجاميع المشوهة.

المصدر: لينتا. رو

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