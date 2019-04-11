أمراض خطيرة قد يسببها استخدام الخيط وفرشاة تنظيف الأسنان

كشفت دراسة لعلماء معهدي سايلنت سبرينغ في ماساتشوستس والصحة العامة في كاليفورنيا، أن استخدام الخيط والفرشاة لتنظيف الأسنان يزيد من احتمال الإصابة بسرطان الغدة الدرقية والخصيتين.

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ويساعد الخيط والفرشاة على تراكم الكوليسترول في الجسم والتسبب بمشكلات هرمونية في الدماغ والكبد. والسبب وفقا للباحثين هو احتواء خيوط تنظيف الأسنان على مركبات مشبعة بعنصر الفلور. وقد أظهرت نتائج تحاليل 178 امرأة استخدمن خيوطا مختلفة المصدر (18 علامة تجارية) لتنظيف الأسنان، أن مستوى هذه المركبات مرتفع في أجسامهن.

وأجرى علماء جامعة ماساتشوستس في أمهرست، دراسة أظهرت أن مادة تريكلوسان، وهي من مكونات معاجين الأسنان، تتراكم في التشققات المجهرية التي تحصل بسبب شعيرات فرشاة تنظيف الأسنان. ويمكن أن تسبب اضطرابات هرمونية وتزيد من مقاومة المضادات الحيوية.

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كما أكد علماء من معهد الفيزياء الحيوية النظرية والتجريبية التابع لأكاديمية العلوم الروسية، أن مادة تريكلوسان يمكن أن تؤثر في الميتوكندريا، وتسبب موت الخلايا، ما يؤدي إلى بداية عملية موت الخلايا المبرمج.

المصدر: ميديك فوروم