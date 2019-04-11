 
مباشر

أمراض خطيرة قد يسببها استخدام الخيط وفرشاة تنظيف الأسنان

الصحة

أمراض خطيرة قد يسببها استخدام الخيط وفرشاة تنظيف الأسنان
Globallookpress
خيط تنظيف الأسنان يزيد من احتمال الإصابة بأمراض خطيرة
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/lp8g

كشفت دراسة لعلماء معهدي سايلنت سبرينغ في ماساتشوستس والصحة العامة في كاليفورنيا، أن استخدام الخيط والفرشاة لتنظيف الأسنان يزيد من احتمال الإصابة بسرطان الغدة الدرقية والخصيتين.

إقرأ المزيد
حقائق وأساطير خاطئة شائعة عن الأسنان!
حقائق مؤكدة وأساطير خاطئة عن الأسنان!

ويساعد الخيط والفرشاة على تراكم الكوليسترول في الجسم والتسبب بمشكلات هرمونية في الدماغ والكبد. والسبب وفقا للباحثين هو احتواء خيوط تنظيف الأسنان على مركبات مشبعة بعنصر الفلور. وقد أظهرت نتائج تحاليل 178 امرأة استخدمن خيوطا مختلفة المصدر (18 علامة تجارية) لتنظيف الأسنان، أن مستوى هذه المركبات مرتفع في أجسامهن.

وأجرى علماء جامعة ماساتشوستس في أمهرست، دراسة أظهرت أن مادة تريكلوسان، وهي من مكونات معاجين الأسنان، تتراكم في التشققات المجهرية التي تحصل بسبب شعيرات فرشاة تنظيف الأسنان. ويمكن أن تسبب اضطرابات هرمونية وتزيد من مقاومة المضادات الحيوية.

Globallookpress
مادة تريكلوسان تتراكم في التشققات المجهرية بشعيرات الفرشاة

كما أكد علماء من معهد الفيزياء الحيوية النظرية والتجريبية التابع لأكاديمية العلوم الروسية، أن مادة تريكلوسان يمكن أن تؤثر في الميتوكندريا، وتسبب موت الخلايا، ما يؤدي إلى بداية عملية موت الخلايا المبرمج.

المصدر: ميديك فوروم

العناوين

الأكثر قراءة

 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2019 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا

تفاصيل الساعات الأخيرة قبل "اقتلاع" الرئيس السوداني عمر البشير