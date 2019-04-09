دراسة: لا فائدة من تناول الكحول باعتدال للوقاية من الجلطة الدماغية

اكتشف علماء جامعة بكين أن تناول الكحول وإن كان باعتدال، يزيد من خطر الإصابة بالجلطة الدماغية، ولا يخفضه كما كان يعتقد سابقا.

وتفيد مجلة "Lancet" العلمية التي نشرت الخبر، بأن هذه الدراسة شملت 500 ألف شخص من 10 مقاطعات صينية.

وسجل المشتركون في هذه الدراسة، خلال 10 سنوات، كل حالة لتناول الكحول، وفحصهم الباحثون لتشخيص أمراض القلب والأوعية الدموية، بما فيها احتشاء عضلة القلب والجلطة الدماغية والنزف الدموي في الدماغ.

ووفقا لاستنتاجات الباحثين، فإن حتى جرعة واحدة أو جرعتين من الكحول في اليوم، تزيد من خطر الجلطة الدموية بنسبة 10 و15%، وأربع جرعات بنسبة 35%. (الجرعة هنا تعادل كوب نبيذ، قنينة جعة أو كأس من الكحول المركزة).

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ويقول الباحث، تشينغ مينغ تشين، إن "تناول الكحول باعتدال لا يحمي أبدا من الجلطة الدماغية، لأنه حتى تناول كميات معتدلة منها يزيد من خطر الجلطة الدموية".

من جانبهم، يشير بعض العلماء إلى أن الآسيويين عموما لديهم استعداد وراثي منخفض لتحمل الكحول، لذلك لا يمكن تعميم هذه النتائج على جميع سكان الأرض، قبل إجراء دراسات مماثلة على شعوب أخرى.

أما الدكتور ستيفن بيرجيس، من جامعة كامبردج، فيشير إلى أن الدراسة شملت الصينيين فقط، وتركزت على تناول مشروبات كحولية لا يقل تركيز الكحول فيها عن 40%. ومع ذلك، اعترف بأن تناول حتى كميات قليلة من الكحول لا يفيد القلب والأوعية الدموية ويزيد من خطر الجلطة الدماغية.

المصدر: لينتا. رو