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دراسات: مشروبات يتناولها الجميع تساعد على تطور السرطان

الصحة

دراسات: مشروبات يتناولها الجميع تساعد على تطور السرطان
en.wikipedia.org
5 دراسات تؤكد أن مشروبات يتناولها الجميع تساعد على تطور السرطان
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كشف خبراء من جامعة هارفارد عن أن تناول المشروبات الغازية يساعد على تطور أمراض السرطان، اعتمادا على محتوياتها.

وقد تسبب المشروبات المحتوية على بدائل السكر سرطان البنكرياس، حيث أظهرت نتائج دراسة أجراها علماء جامعة سنغافورة، واستمرت 14 سنة، أن تناول مشروبات تحتوي على بدائل السكر، يساعد في تطور سرطان البنكرياس، فتناول اثنين من هذه المشروبات في الأسبوع، يزيد خطر الإصابة بسرطان البنكرياس بنسبة 87%.

كما تسبب المشروبات الغازية سرطان البروستاتا، إذ راقب باحثون من سويسرا حالة 8 آلاف رجل سليم لمدة 15 سنة، وتوصلوا إلى أن تناول مشروب غازي مرة واحدة في الأسبوع يزيد من خطر الإصابة بسرطان البروستاتا بنسبة 40%.

وتساهم المشروبات الغازية في التسبب سرطان الثدي، حيث تفيد نتائج دراسات أجريت في جامعة هارفارد بأن تناول الإناث للمشروبات الغازية بصورة منتظمة (1.5 علبة في اليوم) يسرع في البلوغ بظهور الحيض، ما يزيد من خطر الإصابة بسرطان الثدي.

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وتحتوي بعض المشروبات على مادة "Е-12" الحافظة الي تسبب نمو الأورام. ويؤكد الأطباء على أن المادة الصبغية "Е-12"(القطيفة الحمراء) خطرة جدا على صحة الإنسان. وكان علماء من الاتحاد السوفيتي قد أعلنوا عام 1971 بأن لهذه المادة علاقة بنمو الأورام في الجسم. لذلك ينصح الأطباء الحوامل خاصة بتجنب تناول هذه المشروبات، لأن هذه المادة الكيميائية يمكن أن تسبب تشوهات في جسم الجنين أيضا.

وتساهم المشروبات الغازية المحلاة بالسكر بتطور أنواع مختلفة من الأورام، فوفقا للأطباء، فإن مشروبات الطاقة والكولا تحتل الصدارة في كمية السكر التي تحتويها، حيث يمكن أن تحتوي العلبة الواحدة منها على 20 ملعقة سكر، إضافة لهذا، تحتوي على الغاز والفوسفات ومواد صبغية تزيد من خطورتها. لذلك يربط الأطباء وخبراء التغذية تناول هذه المشروبات بزيادة خطر الإصابة بمختلف أنواع السرطان.

المصدر: ميديك فوروم

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