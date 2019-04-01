إنفلونزا الكلاب الجديدة قد تكون قاتلة للبشر

أعلن باحثون من جامعة كوريا الجنوبية ظهور سلالة إنفلونزا جديدة "إنفلونزا الكلاب" (CIVmv)، قد تكون مميتة للناس.

وحذر الباحثون من احتمال ظهور نسخة جديدة من إنفلونزا الكلاب CIVmv. وهذه السلالة وفقا لرأيهم قد تظهر نتيجة تفاعل ثلاثة فيروسات: إنفلونزا الخنازير وإنفلونزا الطيور وإنفلونزا الكلاب التقليدية. وقد تشكل هذه السلالة خطرا مميتا للبشر، وسوف تنتشر بسرعة كبيرة جدا.

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وتوصل الباحثون إلى هذا الاستنتاج عقب دراسة استمرت 10 سنوات، اكتشفوا خلالها أن سلالة إنفلونزا الخنازير التي تنتشر في الصين، وكذلك سلالة إنفلونزا الطيور، "يمكن أن تمتزجان في أي لحظة مع سلالات إنفلونزا أخرى للحيوانات الأليفة"، خاصة مع سلالة "إنفلونزا الكلاب CIV" التقليدية، التي ستتحول إلى سلالة جديدة، "CIVmv".

ويدعو الباحثون إلى ابتكار لقاح مضاد لإنفلونزا الكلاب قبل أن تمتزج مع نسخ إنفلونزا "البشر"، ويقولون: "أخذا بالاعتبار عدم وجدود مناعة لدى البشر ضد إنفلونزا الكلاب، قد تصبح أحد أخطر الأوبئة التي واجهت البشر".

المصدر: ميديك فوروم