خبراء التغذية يحذرون من خطأ فادح في جميع الحميات الغذائية!

اكتشف خبراء تغذية من جامعة كاليفورنيا الأمريكية خطأ فادحا يرتكبه الكثيرون ممن يتبعون مختلف الحميات للحصول على جسم رشيق ومثالي.

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وأوضح العلماء الأمريكيون أن الحمية لا تؤدي وحدها إلى تخفيض الوزن أو الحصول على جسم مثالي، إن كان الشخص يتناول العصائر الحارقة للحريرات كالغريب فروت أو الحمية الكيتونية (نظام غذائي عالي الدهون، معتدل البروتين، منخفض الكربوهيدرات).

وركز الباحثون على أمر أساس يجب أن يتبعه جميع من يتبعون الحميات المختلفة، ألا وهو شرب كمية كافية من الماء، الذي يؤدي بدوره إلى الحصول على النتائج المرجوة.

وأشار الخبراء أيضا إلى أن استهلاك كميات كبيرة من الماء لن يؤدي لوحده إلى خسارة الوزن، وسيؤدي استهلاك كميات من الماء إلى نتائج مذهلة في هذا المجال، إذا دخل في تركيب النظام الغذائي كعنصر أساس.

ويؤكد العلماء على أن إرفاق الماء بالحميات الغذائية أمر حيوي جدا، خاصة لمن يتبع في حميته استهلاك الكثير من اللحوم، إذ إن نقص كمية السوائل في الجسم لا يؤدي فقط إلى تقليل فعالية الحمية في تنقيص الوزن، بل إلى مشاكل صحية في الكلى أيضا.

المصدر: لايف. رو