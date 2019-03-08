اكتشاف طريقة فعالة لعلاج سرطان البنكرياس

أعلن معهد هانتسمان للبحوث السرطانية، أنه بالجمع بين دواء معالجة الملاريا ودواء معالجة سرطان الجلد، يمكن مكافحة سرطان البنكرياس بفعالية عالية.

ونشر المعهد على موقعه الإلكتروني نتائج دراسة أجراها أولا على الخلايا المزروعة، ومن ثم على الفئران المخبرية، واتضح من خلالها أن الجمع بين أدوية علاج الملاريا وأدوية علاج سرطان الجلد فعال في علاج سرطان البنكرياس. والآن، بدأت الاختبارات السريرية لهذه الطريقة.

ويقول الباحثون إنه "بعد سنتين من مراقبة ما يجري في أطباق بتري تحولنا إلى الدراسات البشرية". وقد حصل هذا بسرعة، وذلك لأن الأدوية المستخدمة سبق وأن حصلت على الموافقة على استخدامها لعلاج أمراض أخرى.

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ويضيف الباحثون أنهم راقبوا مفعول الدواء الثنائي في جسم أول مريض مصاب بسرطان البنكرياس، خلال عدة أشهر وكيف استجاب للعلاج في الأشهر الأولى، ومع ذلك، توفي المصاب. لذلك يركز الباحثون على تحديد جميع ميزات كل شخص مصاب بسرطان البنكرياس من أجل رفع فعالية العلاج.

وتجدر الإشارة إلى أن سرطان البنكرياس هو أحد أنواع السرطان المميتة، حيث لا يعيش المصاب به أكثر من خمس سنوات في أفضل الأحوال. لذلك، قد تصبح الطريقة الجديدة بادرة أمل لآلاف الأشخاص المصابين بهذا السرطان.

المصدر: ميديك فوروم