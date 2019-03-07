كندا "تنتقم" للمدخنين وتغرم شركات التبغ بمبالغ طائلة

تبنت المحكمة العليا في مقاطعة "كيبيك" الكندية قرارا يلزم أكبر 3 شركات لتصنيع التبغ بدفع تعويضات هائلة للمدخنين المتضررين من آثار السجائر في المقاطعة.

وارتأت المحكمة أن شركات "إمبريال توباكو كندا ليميتد" و"روثمانز" و"JTI-Macdonald Corp" عليها أن تدفع أكثر من 15 مليار دولار كندي (11.29 مليار دولار)، كتعويضات لأكثر من 100 ألف مدخن من "كيبيك"، تضرروا من التدخين والسجائر التي تنتجها هذه الشركات.

وادعى المدخنون في "كيبيك" الذين رفعوا الدعاوى ضد الشركات المذكورة، أن "هذه الشركات كانت تعلم بمدى أضرار منتجاتها، وأنها تسبب السرطان والعديد من الأمراض الخطيرة الأخرى، لكنها لم تتخذ الإجراءات المناسبة لتحذير الناس من تلك المنتجات".

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من جانبها، صرحت هيئة مكافحة التدخين في مقاطعة "كيبيك" بأن القضايا المرفوعة ضد الشركات الثلاث المذكورة منذ العام 2015، قد تجبر هذه الشركات على دفع تعويضات تصل إلى 17 مليار دولار كندي (12.79 مليار دولار أمريكي).

أما شركة " إمبريال توباكو كندا ليميتد"، فأعلنت عن نيتها استئناف الحكم، بحجة أن "المستهلكين البالغين والحكومات كانوا يعلمون منذ عقود بالمخاطر المتعلقة باستهلاك التبغ".

المصدر: رويترز+ وكالات