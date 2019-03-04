تعرف على السبب الرئيس لوفاة النساء في روسيا

أفادت إدارة الإحصاء الروسية بأن الإصابة بأمراض السرطان هي السبب الرئيس للوفاة بين النساء الروسيات.

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وقالت قناة RT نقلا عن الإدارة إن عام 2017 شهد وفاة 19.6 ألف مرأة بالغة، تتراوح أعمارهن بين 16 و54 عاما، نتيجة الإصابة بالأورام المختلفة.

واحتلت المرتبة الثانية أمراض القلب والأوعية الدموية التي أودت بحياة 18.9 ألف امرأة روسية.

وتوفيت 15.6 ألف مرأة روسية نتيجة تعرضهن لحوادث مرور وغيرها من الحوادث.

وقالت إدارة الإحصاء الروسية إن عدد الوفيات الكلي من النساء بلغ 82.6 ألف عام 2017.

وهناك أسباب أخرى لوفاة النساء الروسيات، ومن أهمها الإصابة بأمراض الجهاز الهضمي والأمراض المعدية.

يذكر أن وسائل إعلام روسية كانت قد أفادت في وقت سابق بأن السبب الرئيس لوفاة الرجال الروس هو إصابتهم بأمراض القلب والأوعية الدموية.

المصدر: RT