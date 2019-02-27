 
مباشر

علماء الفلك يحذرون من تأثير عاصفة مغناطيسية شديدة

الفضاء

علماء الفلك يحذرون من تأثير عاصفة مغناطيسية شديدة
Globallookpress
عاصفة مغناطيسية تضرب الأرض
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/likw

حذر علماء الفلك من أن العاصفة المغناطيسية الشديدة التي تضرب الأرض، ستصل إلى ذروتها اليوم الأربعاء وتستمر لغاية 2 مارس المقبل.

وتؤثر العواصف المغناطيسية في الحالة الصحية للكثيرين، كما تسبب خللا في عمل الهواتف والأجهزة المحمولة.

وجاء في بيان أصدره خبراء مختبر الأشعة السينية الفلكية للشمس، أن هذه العاصفة المغناطيسية قد تتسبب في تدهور الحالة الصحية للبعض، وتفاقم الأمراض المزمنة.

إقرأ المزيد
عاصفة شمسية قد تعيث فسادا على الأرض اليوم!
عاصفة شمسية قد تعيث فسادا على الأرض!

وينصح الأطباء بالاهتمام بالصحة والراحة قدر الإمكان. ويؤكدون أن الرياح الشمسية التي وصلت إلى الأرض قد تسبب الأرق والصداع واضطرابا في عمل القلب والأوعية الدموية وتقلبات متكررة في المزاج.

كما قد تسبب بعض الاضطراب في عمل الأقمار الصناعية العاملة في منظومات الاتصالات والملاحة.

المصدر: رامبلر

 

العناوين

الأكثر قراءة

 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2019 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا

باكستان تعرض أولى المشاهد لأحد الطيارين الهنديين الأسيرين!