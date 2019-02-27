علماء الفلك يحذرون من تأثير عاصفة مغناطيسية شديدة

حذر علماء الفلك من أن العاصفة المغناطيسية الشديدة التي تضرب الأرض، ستصل إلى ذروتها اليوم الأربعاء وتستمر لغاية 2 مارس المقبل.

وتؤثر العواصف المغناطيسية في الحالة الصحية للكثيرين، كما تسبب خللا في عمل الهواتف والأجهزة المحمولة.

وجاء في بيان أصدره خبراء مختبر الأشعة السينية الفلكية للشمس، أن هذه العاصفة المغناطيسية قد تتسبب في تدهور الحالة الصحية للبعض، وتفاقم الأمراض المزمنة.

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وينصح الأطباء بالاهتمام بالصحة والراحة قدر الإمكان. ويؤكدون أن الرياح الشمسية التي وصلت إلى الأرض قد تسبب الأرق والصداع واضطرابا في عمل القلب والأوعية الدموية وتقلبات متكررة في المزاج.

كما قد تسبب بعض الاضطراب في عمل الأقمار الصناعية العاملة في منظومات الاتصالات والملاحة.

المصدر: رامبلر