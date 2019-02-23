كشف طريقة سهلة للوقاية من مرض دماغي قاتل

اتضح لعلماء جامعة غوتنبرغ السويدية أن التمارين البدنية والذهنية في متوسط العمر، تخفض جدا من خطر الإصابة بالخرف ومرض ألزهايمر في الشيخوخة.

ويفيد موقع "EurekAlert" بأن دراسة العلماء استمرت 44 سنة شاركت فيها 800 امرأة سويدية.

وأجرى الباحثون استبيانا بين المشتركات في الدراسة عن مستوى نشاطهن العقلي والبدني. وشمل النشاط العقلي القراءة والكتابة وحضور الحفلات الموسيقية والغناء والتطريز والبستنة. ومنح الباحثون درجات لكل إجابة من 1 إلى 10.

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كما قسم الباحثون النساء إلى مجموعتين على ضوء نتائج الاستبيان. المجموعة الأولى ضمت النساء اللواتي لم يحصلن على أكثر من درجتين، والمجموعة الثانية ضمت اللواتي حصلن على 3-10 درجات (نسبتهن بلغت 56%). واستخدم الباحثون نفس الأسلوب في مجال النشاط البدني، وقسمت النساء إلى مجموعتين أيضا "نشيطات 82%" و"غير نشيطات 17%".

وأصيبت 194 امرأة بالخرف خلال سنوات الدراسة، منهن 102 شخصت إصابتهن بألزهايمر و41 بالخرف المختلط و27 بالخرف الوعائي. وتبين أن النساء اللواتي تمتعن بنشاط عقلي مرتفع، انخفض خطر إصابتهن بمرض ألزهايمر بنسبة 46% وخطر الاختلال العقلي بنسبة 34%.

أما النشاط البدني فقد خفض احتمال الخرف الوعائي بنسبة 52% والخرف المختلط بنسبة 56%.

المصدر: لينتا. رو