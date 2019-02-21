"اختراق استثنائي".. اكتشاف "يخلص" العالم من مرض العصر!

اكتشف علماء أستراليون خلايا مناعية قادرة على محاربة جميع الفيروسات والطفرات المعروفة، في ما أطلق عليه بالفعل "اختراق استثنائي" يمكن أن يؤدي إلى تطوير لقاح عالمي.

وقام علماء معهد "Doherty" وجامعة "Monash"، بدراسة 67 ألف تسلسل فيروسي مع اختصارها إلى 3 تسلسلات شائعة في جميع فيروسات الإنفلونزا، والتي لم تتحور أو تتغير في القرن الماضي.

ثم حددوا ما يسمى بـ "الخلايا التائية القاتلة" الموجودة لدى أكثر من نصف سكان العالم، والتي تشكل درع الحماية للجسم، مع تحديد أوجه الشذوذ والالتهابات وقتلها.

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ويمكن أن يؤدي حصاد هذه الخلايا وتكرارها إلى إنتاج لقاح شامل للإنفلونزا، يعطى مرة واحدة فقط خلال 10 سنوات أو ربما مرة واحدة في العمر.

وقام الفريق بتسجيل براءة اختراع للاكتشاف، بهدف تطوير لقاح عالمي للإنفلونزا "للحد من تأثيره الموسمي في جميع أنحاء العالم".

وتجدر الإشارة إلى وجود عقبة واحدة فقط أمام "الكأس المقدسة" الجديد في عالم الطب، حيث لن تعمل بشكل فعال إلا لدى نصف سكان العالم تقريبا، استنادا إلى المستويات الحالية من "الخلايا التائية القاتلة". ويعمل فريق البحث على التغلب على هذه المشكلة، لتطوير اللقاح العالمي وإتاحته للجميع.

ويعد فيروس الإنفلونزا خطيرا بالنسبة لكبار السن والأطفال على وجه الخصوص، وأولئك الذين يعانون من ضعف جهاز المناعة. وتقتل أوبئة الإنفلونزا بين 250 و500 ألف فرد حول العالم سنويا، وفقا لمنظمة الصحة العالمية.

المصدر: RT