روسيا تحذر رعاياها من "الحمّى الصفراء" في البرازيل!

حذّرت هيئة الرقابة وحماية حقوق المستهلك في روسيا المواطنين الروس من ظهور موجة لمرض "الحمى الصفراء" في البرازيل.

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وقال بيان صادر عن الهيئة: "في الفترة ما بين ديسمبر 2018 ويناير 2019، رصدت 361 حالة إصابة مؤكدة بالحمى الصفراء في 11 منطقة برازيلية، 8 منها انتهت بالموت.. وما بين عامي 2017 و2018، أبلغ عن 1376 حالة إصابة بهذا المرض هناك، 483 من هذه الحالات كانت مميتة".

وأشارت الهيئة إلى أن البرازيل بدأت حملة تلقيح لمكافحة انتشار هذا المرض اعتبارا من يناير العام الجاري، لكن 3 ملايين شخص في البلاد استفادوا منها فقط، ما يعني أن الكثير من الناس هناك بقوا عرضة للإصابة بالحمى الصفراء، لذا يجب توخي الحذر.

والحمى الصفراء هي مرض فيروسي ينتقل عبر البعوض، يتسبب بتدمير أنسجة الكبد والكليتين، وبتوقفهما عن العمل أحيانا، فضلا عن تجمع الأصباغ تحت الجلد، ما يحول لون بشرة الإنسان إلى الأصفر الشاحب.

المصدر: لايف. رو