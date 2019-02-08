نتيجة غير متوقعة لمعركة بين فهد وغرير العسل (فيديو)

انتشر مقطع فيديو جديد على مواقع التواصل الاجتماعي، يوثق مواجهة مباشرة بين فهد وغرير عسل، انتهت بشكل غير متوقع أبدا.

وهاجم الفهد صغير غرير العسل بينما كان وحيدا، لكن ومع عودة الأم إلى المكان، تغيرت الصورة بسرعة كبيرة.

ومع ملاحظة الأم انقضاض الفهد على صغيرها، هرعت وهاجمته بسرعة كبيرة، ما سبب مفاجأة غير متوقعة للفهد الذي لاذ بالفرار، في حين طاردته الأم بضعة أمتار حتى أبعدته مسافة آمنة عن صغيرها.

وصورت الحادثة الغريبة في محمية طبيعية في جنوب إفريقيا، ونجا الصغير من هجوم الفهد، لكنه أصيب بكسر في قدمه.

المصدر: RT